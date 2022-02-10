الرقم السري :

136461

حلمه جميل.. زوجة صالحة وأولاد يكونوا له قرة عين

رجل من ولاية عين الدفلى، في الخمسينات من عمره، مطلق بدون أولاد، موظف مستقر في القطاع العمومي. لدي سكن خاص، على قدر من الاحترام، ومستعجل على الإقتران، كل حلمه زوجة تكون له قرة عين تساعده على تحقيق حلم الأبوة، وينعمان بحياة طيبة حلوة. لا يشترط في رفيقة العمر سوى الأخلاق الطيبة والقلب الجميل، ويفضل أن تكون من إحدى ولايات الوسط. سنها لا يتعدى 43 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، أو عازبة. ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، تكون مقبولة الشكل وقادرة على المسؤولية.

الرقم السري :

136462

مستعجل على الزواج.. فمن تفتح له الباب

رجل من ولاية قسنطينة، يبلغ من العمر 59 سنة، أرمل ولديه أولاد، يحيون منكسرين بعد أن فارقت أمهم الحياة. يشغل منصب عمل محترم، ولديه مسكن خاص.

يحلم بأن يكون له استقرار جديد، إلى جانب إنسانة متفهمة وحنونة، يريدها أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري. سنها لا يتعدى 60 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة حتى بأولاد. ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، للعلم هو مستعجل على أمره، فهل تستجيب لندائه.

الرقم السري :

136463

من تكون أجمل عروس لشاب يريد إتمام نصف الدين

شاب من العاصمة، صاحب ورشة نجارة، يبلغ من العمر 40 سنة، ويملك مسكن خاص، أعزب لم يسبق له الزواج. يتمنّى إتمام نصف الدين، والزواج على سنه الله وخاتم والمرسلين، إلى جانب فتاة تكون نعم الزوجة. ونعم الرفيقة إلى آخر العمر، امرأة يتوسّم فها الأخلاق والطيبة، ويتمنّى أن تكون حسنة الشكل. يفضّلها من العاصمة أو الولايات المجاورة لها، سنها أقل من 38 سنة، لا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت. يريدها عازبة يؤسس معها عش الحياة الزوجية على أسس شرعية.

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