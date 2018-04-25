حلمي بسيط فمن حقي العيش السعيد

باب الفرج
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حلمي بسيط فمن حقي العيش السعيد صورة مركبة
بقلم النهار أونلاين

زينب من ولاية معسكر، شابة يافعة قطفت من حديقة العمر 28 زهرة، مطلقة أم لطفلة، ماكثة في البيت، بيضاء البشرة.

رشيقة وطويلة القامة، تسعى من أجل التجديد والبدء من جديد مع رجل كريم يقدر المرأة ويحترمها ويعينها على الاستقرار وراحة البال.

تفضل أن يكون من إحدى مدن الوسط أو الغرب الجزائري، سنه يتراوح ما بين 30 الى 45 عاما.

تقبله أرملا أو مطلقا بأولاد تتمنى أن يكون حنونا وأبا مسؤولا لابنتها الوحيدة.

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الرقم السّرّي: 100

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