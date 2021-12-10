ككل مرة نشد الرحال في عديد ولاياتنا حتى نمنح الجميع فرصة وضع إعلان يمكنه من العثور على حلمه رفيقة الدرب والمشوار. وفي هذه المرة حططنا الرحال في الغرب الجزائري أين إخترنا باقة من أبناء وطننا الحبيب الذين يبحثون عن بنت الحلال.

الرقم السري :

136119

حلمي حضن دافئ لإبنتي وقلب يريح قلبي

شاب طيب معروف بأصله المحترم وروحه الجميلة، من وهران، تاجر ميسور ولديه مسكن خاص، يبلغ من العمر 38 عام. كتب عليه أن يكون مطلق وأب لبنت يريد أن يجد لها أما تحتويها.

يناشد صاحب إعلاننا هذا امرأة صالحة من أجل الاقتران تحت ظل الحلال، امرأة تحبه وتحن على ابنته الوحيدة. تفيض رقة وتقدر الحياة الزوجية، لا يشترط فيها شيء سوى أن تكون ماكثة بالبيت. سنها لا يتعدى 35 سنة، من إحدى ولايات الغرب، ولا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة.

الرقم السري :

136120

أربعينية أحيا معها التناغم الروحي وبها أكتفي

لم نبرح ولاية وهران التي أخذت حصة الأسد في هذا الركن. حيث خاطبنا رضا الذي أبى من جهته أبى إلا أن يكون له طلب معنا. بعد عديد الأصداء الطيبة التي شرفت مركز الأثير، موظف في قطاع حساس، رجل في ال 41 من عمره. مطلق بولد تحت وصاية الأم يملك مسكن خاص. خمري البشرة وطويل القامة، رجل حنون ومتفهم. حلمي هو البحث عن زوجة لا تهمه منطقتها. وعن سنها فهو يريد ألا يتجاوز 41 سنة يقبلها أرملة أو مطلقة بولد على الأكثر. ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، لأن أكثر ما يهمه التناغم الروحي والتقدير.

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الرقم السري :

136024

تاجر من الغرب يريدها جميلة وتقبل التعدد

محمد من مستغانم. البالغ من العمر 50عاما وعول على مركز الأثير حتى يكون له دليلا ليجد له زوجة تؤمن بمبدأ التعدد. حيث انه ميسور وله أبناء، وقد قرر التعدد لإيمانه بقدرته على إرساء دعائم العدل والمودة بين حليلتيه وفق السنة.

يمتهن محمد التجارة، وبإستطاعته تأمين سكن خاص للزوجة الثانية التي لا يريد سوى أن تكون تقية وذات خلق. سنها من 30الى50سنة، لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت. فقط ما يهمه أن لا يكون لها أولاد إن كانت مطلقة أو أرملة.

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