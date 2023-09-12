حليب “الدولة”.. توقيف 3 مشتبه فيهم متلبسين بالمضاربة

تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة بالمقاطعة الشرقية للباب الزوار، في توقيف 3 مشتبه فيهم متلبسين بجريمة المضاربة في الحليب المدعم.

ومكنت العملية من حجز 30 صندوق بمجموع 300 كيس من الحليب الذي قام ببيعها المشتبه فيه الأول لتاجر بائع اللبن بحي سوريكال بباب الزوار. وهو المشتبه فيه الثاني في ذات القضية، بالإضافة إلى مشتبه فيه ثالث.

وتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية بمحكمة الدار البيضاء اين سيخضع كل مشتبه فيه الى التحقيق. والسماع إليه في محاضر رسمية.

ومن المرتقب أن يتم تقديم المشتبه فيهم أمام قاضي الجنح لذات المحكمة للمحاكمة. وفقا لاجراءات المثول الفوري لمواجهة التهم المنسوبة اليهم.