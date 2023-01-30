حليب مقلّد.. حمايتك تكشف أمر خطير بعد تعرض طفل لتسمم غدائي

حذرت منظمة حماية المستهلك، اليوم الاثنين، من مسحوق حليب معلب مقلّد تحت علامة تجارية معروفة في السعودية “المراعي”. وقالت المنظمة في منشور لها، إنها قامت بالتحقق بعد تلقيها شكوى بتعرض طفل بتسمم غذائي بسبب تناوله لهذه العلامة.

كما أوضحت المنظمة، في المنشور ذاته، على صفحتها الرسمية فايسبوك، أن “بعد تلقي منظمتنا لشكوى من أحد المواطنين”. “مفادها تعرض أحد الأطفال لتسمم غذائي جراء إستهلاك لمسحوق الحليب المعلب تحت علامة “المراعي”. “قمنا على إثر ذلك بالتحقق من جدية الشكوى حيث اتصلنا هاتفيا على الأرقام الهاتفية المبينة على التغليف”.

وخلال التحقيق، وجدت المنظمة، أن الأرقام خارج الخدمة، وحتى البريد الالكتروني لا يعمل، -حسب نفس المنظمة-. وأضافت أن شركة المراعي بالسعودية نفت وجود ممثل لها بالجزائر. قائلة “قمنا بمراسلة شركة المراعي بالسعودية، لتنفي وجود ممثل لها بالجزائر “.

وأشارت المنظمة، إلى أن التحقيق المعمق في القضية وبالبحث في موقع السجل التجاري، وجدت أن الشركة المعنية “أونيسكا” هي متخصصة في التأثيث، وليس لها علاقة بتعبأة بودرة الحليب.

في حين، دعت حماية المستهلك، السلطات المعنية بما فيها مديريات التجارة لفتح تحقيق حول مدى مطابقة المنتوج في الصورة. تاركة حق الرد مكفول للمعنيين بالأمر.