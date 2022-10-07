حليب كانديا يعود إلى الاسواق .. والمجمع يوضح بخصوص الاسعار

اعلن مجمع تشين حليب ذو الحقوق 100 % جزائرية في بيان له عن عودة منتجاته. والمتمثلة في حليب كانديا إلى السوق الوطنية بعد توقف مؤقت.

وبهذا يعلم المجع زبائنه الكرام عن إستئناف إنتاج حليب كانديا على مستوى مصانعها عبر ولاية الجزائر العاصمة بجاية وسطيف.

كما يعتذر المجمع عن هذا الغياب المؤقت مؤكدا إلتزامه ببذل كل ما في وسعه لتموين السوق الوطنية لمنتج كانديا في الأيام القادمة.

وبخصوص أسعار منتجاته أكد مجمع تشين حليب أن الاسعار التي كانت متداولة لمنتجاته لم تتغير.