حليش :”الخضر هم الرقم واحد في القارة السمراء”

أكد المُدافع الدولي السابق رفيق حليش أن المُنتخب الوطني الجزائري يستحق التواجد في المركز الأول إفريقيا في ترتيب الفيفا.

وقال حليش لقناة الكأس:”أُرشح المنتخب المصري لبلوغ الدور النهائي من منافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021″.

كما أضاف حليش “المنتخب الجزائري سيتواجد في النهائي رفقة مصر خاصة بتواجد لاعبين من المنتخب الأول وأنا أدعم مجيد بوقرة”.

وأشار حليش “منتخب تونس الأول إفريقيا في ترتيب الفيفا لكن المُنتخب الجزائري أقوى ويستحق أن يكون في هذا المركز”.

وبلغ رفقاء بلايلي، أمسية الثلاثاء، الملحق المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر بشق الأنفس. كما جاء التأهل الى المباراة الفاصلة بعد التعادل بهدفين في كل شبكة أمام المنتخب البوركينابي بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسجل رياض محرز الهدف الأول للخضر بعد تمريرة من بلايلي في الدقيقة الـ21 قبل أن يُعدل زكرياء سانوغو هدف التعادل في الدقيقة الـ37. كما سفيان فيغولي سجل هدفه في الدقيقة الـ67 ليصل لهدفه الـ19 بقميص المنتخب الوطني. قبل أن يُعدل من ركلة جزاء للضيوف أيسوفو دايو في الدقيقة الـ83. وتدخل المواجهة لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات تصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر 2022.

كما يقترب المنتخب الوطني من تحطيم الرقم القياسي لمنتخبي البرازيل وإسبانيا اللذان يتواجدان في المركز الثاني بـ35 مباراة دون هزيمة. في حين يملك رفقاء بلايلي في رصيده 33 مباراة دون هزيمة.

ومن جهته، قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تهانيه للمُنتخب الوطني الجزائري بعد بلوغه المُباراة الفاصلة.

ونشر رئيس الجمهورية تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها:”إلى المونديال أيها الأبطال”. تابعا “إن شاء الله..لم يبق الكثير”.

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