حليش: “خطاب بلماضي معنا كان تأسيسي ومباشر.. وهو على دراية بكل شيء”

أكد المدافع الدولي الجزائري رفيق حليش، أنّ الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي كان على إطلاع بكل صغيرة وكبيرة بالرغم من أنه كان بعيدا عن محيط الخضر.

وتحدث “حليش” خلال المنطقة المختلطة التي نشطها أمم القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين اليوم الخميس قائلا:

“الزملاء تأقلموا بسرعة والتدريبات كانت في المستوى، وأما بخصوص الدفاع فأنا أؤكد لكم أن رفيق حليش لا يستطيع وحده تغيير أي شيء ومشكل الدفاع هو مشكل الفريق كله ويجب على الفريق الإشتغال على المنظومة الدفاعية”.

وأضاف: “سنوظف الخبرة التي نكتسبها والإمكانيات لصالح الفريق ومساعدة الزملاء”.

وبخصوص الخطاب الذي ألقاه بلماضي للاعبيه خلال أول حصة تدريبية أجراها الخضر بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى قال حليش:

“أول لقاء مع المدرب كان الخطاب تأسيسي ومباشر، والناخب كان على دراية بما يحدث في المنتخب ويعرف عقلية اللاعب الجزائري”.