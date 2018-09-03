حليش: ” سنساعد بلماضي ونسهل مهمته لتحقيق النتائج الإيجابية”

أعرب المدافع المحوري للمنتخب الوطني رفيق حليس عن إستعداده لتقديم يد المساعدة للناخب الوطني الجديد جمال بلماضي خلال التربص الذي يسبق مواجهة غامبيا.

وإلتحق مدافع موريرينسي البرتغالي بأرض الوطن ظهيرةاليوم الإثنين للمشاركة في تربص المنتخب الوطني الذي ينطلق اليوم بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى إستعدادا لمواجهة منتخب غامبيا يوم 08 سبتمبر الجاري.

وقال حليش فور وصوله للمطار: “إن شاء الله يتأقلم بلماضي معنا، والأمور تكون متاحة من أجل العمل ..ونحن هنا لمساعدته وتسهيل مهمته من أجل تسجيل نتائج إيجابية”

وأضاف: “هناك إستقرار على مستوى الإتحادية، كما أن بلماضي يعرف عقلية اللاعب الجزائري بما أنه مرّ على المنتخب، كما أنه كان يتابع أخبار الفريق ويملك خبرة معتبرة في قطر”.