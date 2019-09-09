عاجل

حليش: “عشت أيام رائعة رفقة الخضر ولم أحلم بمثل هذا المشوار”

الرياضة
  • -
  • 0
حليش: “عشت أيام رائعة رفقة الخضر ولم أحلم بمثل هذا المشوار”
بقلم كريم.تيغرمت

عبر الدولي الجزائري، رفيق حليش، عن سعادته بالمشوار الذي حققه رفقة المنتخب الجزائري، طيلة مسيرته، مؤكدا سعادته بالطريقة التي ودع بها الخضر.

وصرح حليش للتلفزيون الجزائري: “عشت أيام رائعة مع الخضر، أين شاركت في محافل دولية عديدة، أتمنى أن أكون شرفت مشواري خلالها”.

وأضاف: “لا يمكن أن أتمنى أفضل مما حققته، خاصة بإنهاء مشواري بلقب كأس إفريقيا، ولم أحلم بمثل هذا الإحتفال”.

وتابع: “رأيت أن هذا هو الوقت الأنسبـ لمغادرة المنتخب الوطني، وهناك لاعبين شباب يجب ترك الفرصة لهم، وأتمنى لهم النجاح وتقديم الأفضل”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=698017

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com