حليش: “علينا الفوز أمام تنزانيا للتأكيد والحفاط على المعنويات”

أكد الدولي الجزائري رفيق حليش، على ظرورة الفوز في المباراتهم المقبلة، والتي ستجمعهم غدا الإثنين، بمنتخب تنزانيا.

وصرح حليش، اليوم الأحد: “أدينا مبارتين في المستوى، واللاعبين كانوا في المستوى، سواء من الجانب الفردي، أو الجماعي”.

وأضاف: “المباراة التي تننتظرنا أمام تنزانيا، مهمة، وعلينا الفوز بها، لتأكيد نتائجنا السابقة، والحفاظ على الحالة المعنوية للتشكيلة”.

وتابع: “لو نتمكن من الفوز أمام تنزانيا، ستكون هذه المرة الأولى التي نتجاوز فيها دور المجموعات دون خسارة، وهذا مفيد لمعنويات اللاعبين”.