حليش: “علينا الفوز أمام تنزانيا للتأكيد والحفاط على المعنويات”

الرياضة
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حليش: “علينا الفوز أمام تنزانيا للتأكيد والحفاط على المعنويات”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الدولي الجزائري رفيق حليش، على ظرورة الفوز في المباراتهم المقبلة، والتي ستجمعهم غدا الإثنين، بمنتخب تنزانيا.

وصرح حليش، اليوم الأحد: “أدينا مبارتين في المستوى، واللاعبين كانوا في المستوى، سواء من الجانب الفردي، أو الجماعي”.

وأضاف: “المباراة التي تننتظرنا أمام تنزانيا، مهمة، وعلينا الفوز بها، لتأكيد نتائجنا السابقة، والحفاظ على الحالة المعنوية للتشكيلة”.

وتابع: “لو نتمكن من الفوز أمام تنزانيا، ستكون هذه المرة الأولى التي نتجاوز فيها دور المجموعات دون خسارة، وهذا مفيد لمعنويات اللاعبين”.


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