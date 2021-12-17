حليش ماجر وصايفي في مواجهة بيرلو كافو وانفانتينو في مباراة إستعراضية

نظمت اللجنة المنظمة لمنافسة كاس العالم للمنتخبات العربية مباراة إستعراضية بين نجوم الكرة العربية وأساطير الكرة العالمية.

وستعرف هذه المباراة التي ستلعب اليوم الجمعة بملعب الثمامة مشاركة ثلاثة لاعبين جزائريين من جانم فريق نجوم العرب ويتعلق الأمر بكل من رفيق حليش، رفيق صايفي ورابح ماجر.

فيما سيشارك كل من خافيير ماسكيرانو، كافو، آندريا بيرلو ورئيس الفيفا جياني انفانتينو من جانب فريق أساطير الكرة العالمية.

منتخب أساطير العرب

” علي الحبسي، عماد الحوسني، فهد الكبيسي، سامي الجابر، نواف التمياط، وائل جمعة، حسين خرجة، رابح ماجر، رفيق صايفي، رفيق حليش، مهدي فيكيا، يونس محمود، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني (رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم)، والإعلامي محمد سعدون الكواري.

عن منتخب أساطير العالم

“خوان أنخيل، كافو، تيم كاهيل، مارسيل ديساييه، يوري جوركاييف، لويس هيرنانديز، كريستيان كارومبو، خافيير ماسكيرانو، لوثار ماتيوس، نونو غوميز، أندريا بيرلو، يايا توريه، السويسري جياني إنفانتينو (رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا)، أمادو سامورا، باسكال زوبيربوهلير.