حليش ماجر وصايفي ينسحبون من مباراة استعراضية بسبب مُدرب صهيوني !

انسحب اليوم الجمعة الثلاثي الجزائري رفيق حليش، رفيق صايفي ورابح ماجر من المباراة الاستعراضية التي جمعت نجوم العرب بنجوم العالم.

ولم يُشارك الثلاثي المذكور في اللقاء الذي لُعب بالعاصمة القطرية الدوحة على هامش تنظيم منافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

وجاء قرار نجوم الخضر السابقين بسبب وجود المدرب الصهيوني أفرام غرانت الذي أشرف على فريق نجوم العالم.

المواجهة التي جرت بملعب الثمامة انتهت بنتيجة التعادل بخماسية في كل شبكة.