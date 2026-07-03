حليش: “محرز قدم كل شيئ للمنتخب واعتزاله كان منتظرا”

أثنى الدولي الجزائري السابق، رفيق حليش، على مشوار مواطنه رياض محرز، مع المنتخب الوطني، مؤكدا بأن اعتزاله اللعب دوليا كان منتظرا.

وصرح حليش، بخصوص محرز، لقناة “بين سبورتس”: “محرز تألق مع المنتخب الجزائري في عدة بطولات افريقية، وآخرها في كأس العالم 2026”.

كما أضاف: “اعتزال محرز كان منتظرا، كونه سبق له التصريح بذلك، بعد مشاركته الأخيرة في كأس أمم إفريقيا”.

وتابع رفيق حليش: “بصراحة رياض محرز، قدم كل شيء للمنتخب، كما شرف الراية الجزائرية كلاعب، حيث فاز بكل الألقاب مع عدة أندية”.