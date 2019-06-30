حليش :”نريد المُحافظة على عُذرية شباكنا من جديد”

الرياضة
  • -
  • 0
حليش :”نريد المُحافظة على عُذرية شباكنا من جديد” صورة مركبة
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر الدولي الجزائري، رفيق حليش مُتفائلا قبل المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره التنزاني في ثالث جولات الدور الأول من الكان.

وقال :”سنعمل على المُحافظة على عُذرية شباكنا لثالث مرة على التوالي، وإن شاء الله سنواصل على نفس النهج أمام تنزانيا”.

وواصل في نفس السياق :”في حالة ما قرر المدرب منحي الثقة، فإني جاهز وكنت أعمل بجدية كبيرة طيلة الفترة الماضية”.

وختم :”لا يوجد لاعب بديل داخل تشكيلة الخضر، وجميع اللاعبين المُستدعين قادرون على المُشاركة وتقديم مُستوى مُحترم لتشريف الألوان الوطنية”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com