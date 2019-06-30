حليش :”نريد المُحافظة على عُذرية شباكنا من جديد”

ظهر الدولي الجزائري، رفيق حليش مُتفائلا قبل المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره التنزاني في ثالث جولات الدور الأول من الكان.

وقال :”سنعمل على المُحافظة على عُذرية شباكنا لثالث مرة على التوالي، وإن شاء الله سنواصل على نفس النهج أمام تنزانيا”.

وواصل في نفس السياق :”في حالة ما قرر المدرب منحي الثقة، فإني جاهز وكنت أعمل بجدية كبيرة طيلة الفترة الماضية”.

وختم :”لا يوجد لاعب بديل داخل تشكيلة الخضر، وجميع اللاعبين المُستدعين قادرون على المُشاركة وتقديم مُستوى مُحترم لتشريف الألوان الوطنية”.