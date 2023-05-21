حليش وبلحاج ينالان شهادة التدريب صنف “كاف أ”

يتجه اللاعبان السابقان للمنتخب الوطني، رفيق حليش، ونذير بلحاج، لدخول مجال التدريب، بعد نيلهما شهادة “كاف أ”.

وتسلم الثنائي الجزائري، حليش، وبلحاج، اليوم الأحد، شهادة التدريب صنف “كاف أ”، من الاتحاد القطري لكرة القدم.

كما يأتي هذا، بعد مشاركة الثنائي الجزائري، خلال الفترة الماضية، في دورة تدريبية بقطر، خاصة باللاعبين المحترفين.

يذكر أن كل من رفيق حليش، ونذير بلحاج، كانا من كوادر المنتخب الوطني لكرة القدم، كما تقمصا ألوان عدة أندية أوروربية، وعربية، خلال مشوارهما الكروي.