حليش ودوخة يتقاسمان نفس الذكرى من كان 2019

الرياضة
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حليش ودوخة يتقاسمان نفس الذكرى من كان 2019
بقلم كريم.تيغرمت

اتفق الدوليان الجزائريان، رفيق حليش، وعز الدين دوخة، على نفس أجمل ذكرى يحتفظان بها، من تتويج الخضر بكأس أمم إفريقيا 2019.

وصرح حليش، في هذا الخصوص: “هناك العديد من الذكريات الجميلة، لكنني أحتفظ خاصة بلحظة إعلان الحكم صافرة نهاية مباراتنا أمام السنغال”.

وأضاف مدافع الخضر: “الذكرى الثانية التي تبقى راسخة في ذهني، هي لحظة العودة إلى الوطن، والإستقبال الذي لقيناه من أنصارنا”.

وبدوره صرح حارس الخضر، عز الدين دوخة: “لن أنسى الفرحة التي شعرنا بها لحظة إعلان الحكم صافرة نهاية مباراتنا أمام السنغال”.

وأضاف الدولي الجزائري: “لكن أعظم فرحة بالنسبة لي، كانت العودة للجزائر بكأس إفريقيا، ورؤية الأطفال والكبار في استقبالنا، هذا الإنجاز جاء في وقت صعب كانت تملا به الجزائر، وكان هدفنا الوحيد اسعاد الناس”.


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