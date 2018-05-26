حليش يتخذ قرارا حاسما بشأن مُستقبله

إتخذ الدولي الجزائري، رفيق حليش قرارا حاسما بشأن مُستقبله الإحترافي، ورفض وبصفة رسمية الإستمرار مع نادي “إيشتوريل برايا” لموسم جديد.

وكشفت جريدة “آبولا” البرتغالية، بأن المُدافع المُخضرم، لايُريد اللعب في القسم الثاني، وسيدرس كل الخيارات المُتاحة أمامه، خلال الميركاتو الصيفي.

يأتي هذا القرار من خريج مدرسة النصرية، في وقت إنتشرت فيه شائعات تؤكد عودته للجزائر بصفة نهائية من بوابة المولودية.

ويشار في الأخير بأن اللاعب السابق لقطر القطري، سيخضع لعملية جراحية لمعالجة إصابة تعرض لها في الجولة الأخيرة لـ”السوبر ليغا”.