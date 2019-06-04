حليش: ” يجب أن لا تقتصر زيارتنا لدار العجزة في الأعياد والمناسبات”

أكد قائد المنتخب الوطني رفيق حليش أنه لا يجب أن تقتصر زيارة الخضر لدار العجزة والمسنين على أيام الأعياد والمناسبات فقط.

وألقى صخرة دفاع المنتخب الوطني كلمة على مقيمي دار العجزة بسيدي موسى على هامش زيارة التشكيلة الوطنية ظهيرة اليوم الثلاثاء قائلا:

“عيدكم مبارك يعود علينا بالصحة والهناء إن شاء الله، نحن في غاية السعادة بتواجدنا مع “البركة” والوجوه النيرة، هذا من واجبنا القيام بهذه الحركات، ويجب أن لا تقتصر على الأعياد والمناسبات ،وأنتم بدوركم عليكم أن تدعولنا من أجل أن نجلب لكم كأس أمم إفريقيا”.