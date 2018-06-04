حليش يقترب من العودة إلى الخليج ويشعل الصراع بين الرائد والريان

يتواجد الدولي الجزائري، رفيق حليش، في مفاوضات مع ناديي الرائد السعودي والريان القطري، قصد الإنظمام لأحدهما خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف موقع “أبولا” البرتغالي، أن حليش، يتواجد في السعودية، من أجل الحسم في مستقبله مع مسؤولي الرائد، بعد العرض الذي تلقاه من الفريق.

وأضاف ذات المصدر، أن المدافع السابق للخضر، تلقى عرضا آخر من نادي الريان القطري، الذي يطمح في الإستفادة من خدمات حليش.

ويعتبر خريج مدرسة النصرية، هدفا أساسيا لنادي الريان، بالنظر لخبرته في البطولة القطرية، التي لعب فيها سابقا بألوان نادي قطر.