حليش يوقّع أول أهدافه هذا الموسم في شباك بوافيستا

سجل الدولي الجزائري رفيق حليش، أول أهدافه لهذا الموسم، أمس الأحد، خلال المباراة التي جمعت فريقه موريرنسي، بنادي بوافيستا.

وشارك رفيق حليش كالعادة أساسيا في هذه المواجهة، أين وقّع الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة الـ90 من عمر المباراة.

ورغم خسارة فريقه في هذه المباراة، إلا أنّ خريج مدرسة النصرية، بصم على أداء جيد دفاعيا، بالإضافة لمساهمته الهجومية.

يذكر أن رفيق حليش، يحتل المركز الخامس رفقة ناديه موريرنسي، في ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز.