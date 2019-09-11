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حليش يُودّع المنتخب الجزائري برسالة مؤثرة

الرياضة
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حليش يُودّع المنتخب الجزائري برسالة مؤثرة
بقلم أمير بهلول

ودّع اللاعب “رفيق حليش” المنتخب الوطني الجزائري برسالة مؤثرة نشرها الموقع الرسمي للفاف بعد مشاركته لأخر مرة بقميص الخضر أمام البنين.

وجاء في رسالة “حليش”: “أقول لكم وداعا وقلبي يؤلمني..”

وأضاف: “من المؤلم مغادرتي للمنتخب بعد أن قضيت 11 سنة كاملة، أتمنى أن أكون قد شرفت الألوان الوطنية”.

وتابع: “أود أن أشكر كل من ساعدني طوال مشواري الكروي بداية من CREPS بن عكنون، إلى فريق القلب نصر حسين داي الذي فتح لي أبواب المنتخب والاحتراف في أوروبا”.

وأردف قائلا: “كلمات الشكر لن تكفي هذا الشعب العظيم الذي كان حاضرا حتى في الأوقات الصعبة، وأود أنا الآخر أن أكرمكم بأكبر تكريم ممكن”.

وجاء أيضا: “لا يمكنني أن أحلم بنهاية مشواري مع الخضر بهذه الطريقة خاصة بعد التتويج بكان 2019”.

وختم كلامه: “أترك هذه العائلة وأفكر في اللاعبين الذين لم تتح لهم الفرصة لوداع الجماهير.. أقول لكم اليوم وداعا وسأبقى دائما مشجعا للخضر.. ألف شكر للجميع”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=698407

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