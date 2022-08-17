الرقم السري :

138174

حليلة لرجل يهديك قلبا مفعما بالحب والمودة

نستهل عروضنا في هذه السانحة من ولاية غليزان، لنعرفكنّ على رجل محترم قصده الحلال،هو تاجر ميسور الحال. وله مسكن خاص، لم يسبق له الزواج، متخلق يتحلى بالنبل والشهامة، يقدر المرأة ويحترمها. ويتمنى أن يكمل حياته بالحب و المودة بجانب من تقدره بدورها وتسعى لسعادته من جهتها. فكل ما يريده ويتمناه هو أن يسوق له القدر زوجة صالحة تكون له قرة عين. امرأة تعي جدا ما تعنيه الحياة الزوجية ومسؤولياتها، ولا يريد منها سوى الأخلاق العالية والرفعة في التعامل. كما لا يهم من أي ولاية من الوطن تكون، سنها لا يتجاوز 40 سنة، يفضلها عزباء. كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، وهو يعد أن يكون لها نعم الزوج. وأن يجعلها تعيش حياة السعادة بإذن الله.

الرقم السري :

138175

مستعجل على الارتباط.. فمن تفتح له الباب

لم نغادر الغرب ولا زالت رحالنا في ولاية غليزان،حيث نقدم لكم عرضا آخر لرجل متفتّح وحنون. يحمل من مكارم الخصال ما جعله ذو سمعة طيبة وهيبة، يشغل منصب إطار في الدولة. ويملك سكن خاص، يبلغ من العمر 50 سنة، مطلّق بأبناء في رعاية والدتهم، اتصل بنا ورجاؤه بالله كبير. فمنتهى أمله أن يعثر على النصيب الجميل، وفرصة ليكمل بها نصف الدين. إلى جانب زوجة صادقة تنحدر من إحدى ولايات الغرب أو الوسط، سنها لا يتجاوز 42 سنة. شرطه أن تكون عاملة، ويقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، وهو يعدها بأن تكون معززة مكرمة في كنفه.

الرقم السري :

138175

لا همّ لإبن الشرق سوى الظفر ببنت الحلال

إلى شرق البلاد وضعنا نصب أعيننا خدمة رجل تقي رطرق أبواب منبرنا، ونعرفكن على شهم في غاية الاتزان. اتصل بنا وكله عزم واصرار على الاقتران. فيكفيه من الحياة زوجة تقية تحسن إليه ويحسن إليها وفقا لما يقتضيه الميثاق الغليظ، صاحب إعلاننا شاب متميز بأخلاقه. يريد الارتباط على سنة سيد الخلق، محترم للغاية، يعمل كصيدلي، ويبلغ من العمر 42 سنة.

يتمنى صاحب آخر محطة في ركننا أن يلاقيه الله بزوجة صالحة، ذات نسب طيب وابنة أسرة كريمة. سنها يكون أقل من 35 سنة، يفضلها عزباء، ولا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد. لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، ويشترط أن تكون من سيمنحها اسمه من شرق البلاد. وجميلة الشكل والأخلاق.

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