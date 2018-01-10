حليلوزيتش :”الجزائريون ليس لديهم عقدة ولايخافون من شيء”

أشاد الناخب الوطني الأسبق، وحيد حليلوزيتش، بالجزائريين وبالتجربة التي عاشها معهم منذ سنوات مضت، إنتهت بمشاركة تاريخية في مونديال 2014.

وصرح التقني البوسني لقناة “بي إن سبورتس”:”الجزائريون ليس لديهم أي عقدة، وهم لايخافون من أي شيء، مهما كان إسم المُنافس”.

ليُضيف :”على العكس من ذلك فإن اليابانيين، يحترمون خصومهم أكثر من اللزوم، وأسعى لتخليصهم من هذا المشكل، ليكونوا ساموراي حقيقيين”.

وأكد “الكوتشف فاهيد” عدم نسيانه ماعاشه في الجزائر، خاصة الإستقبال الأسطوري الذي تحصل عليه هو وأشباله بعد عودتهم من البرازيل.