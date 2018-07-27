حليلوزيتش :”العروض لاتنقصني وسأفصل في وجهتي قريبا”

أكد الناخب الوطني الأسبق، وحيد حليلوزيتش بأنه لم يفصل في وجهته المُستقبلية، وهو الذي لايزال مُتأثرا بقرار إقالته من “اليابان”.
وصرّح “الكوتش فاهيد” لإذاعة “راديو سراييفو” البوسنية قائلا :”لدي الكثير من العروض من هنا وهناك، مُنتخبات وأندية مُختلفة تريد خدماتي”.
وواصل :”لا أريد التسرع، قبل إتخاذ الخطوة القادمة في مشواري، سأدرس كل المُقترحات بصفة دقيقة، وبعدها سأرى ما سأقوم به”.
يُذكر بأن أسطورة “نانت” تفاوض سابقا مع رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، قبل أن يرفض في نهاية المطاف العودة للجزائر.
التعليقات (3)
أريد التسرع، قبل إتخاذ الخطوة القادمة في مشواري، سأدرس كل المُقترحات بصفة دقيقة، وبعدها سأرى ما سأقوم به”
الأسبق، وحيد حليلوزيتش بأنه لم يفصل في وجهته المُستقبلية، وهو الذي لايزال مُتأثرا بقرار إقالته
وحيد حليلوزيتش بأنه لم يفصل في وجهته
وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ سورة الحجر
بسم الله الرحمن الرحيم
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا
قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا **مِن لَّدُنْهُ ***سورة الكهف 1+2