حليلوزيتش: “المنتخب المغربي تطور بشكل يسمح له بهزم الجزائر”

في تحدٍ علاني لبطل إفريقيا..

أكد الناخب المغربي، وحيد حليلوزيتش، في تصريحات للقناة الرياضية المغربية، بأن المنتخب المغربي بات يملك من المؤهلات بما يسمح له بالفوز على عمالقة القارة الإفريقية، وذكر بالأخص المنتخب الوطني الجزائري، حامل لقب بطل إفريقيا في آخر نسخة بمصر سنة 2019.

وقال المدرب السابق للمنتخب الوطني إنه في حال إقامة مباراة بين البلدين، يملك أشباله مؤهلات تسمح لهم بالتغلب على “الخضر”.

وتابع في هذا الشأن:”بلغنا مع المنتخب المغربي تطورا كبيرا، بدليل أننا فزنا على السنغال، كما يمكننا هزم الجزائر وكبار القارة الإفريقية”

المدرب البوسني تمنى تكرار نفس تجربته في الجزائر مع المنتخب المغربي، مضيفا:” أتمنى إعادة إنجاز المنتخب الجزائري في المونديال مع المنتخب المغربي، لقد لعبنا كأس العالم في البرازيل وتواجدنا في مجموعة صعبة، ومع ذلك قمنا بدورة جيدة ولعبنا أمام أفضل فريق في تلك الفترة، ورغم الهزيمة أمام ألمانيا والإقصاء، تعاطف الجميع معنا‪”.

يذكر أن المنتخب الوطني لم ينهزم في 22 مباراة على التوالي، وقد تأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا بالكاميرون قبل نهاية التصفيات، كما يتواجد في أفضل حال منذ سنوات، وكل هذا بفضل المدرب جمال بلماضي، الذي رد مسبقا على تصريحات “حليلوزيتش”، بأن “الخضر” لن يعترفوا باسم أي منافس وسيواجهون جميع خصومهم بنية الفوز.