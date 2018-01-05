حليلوزيتش :”المُختصون الكرويون الجزائريون لايفقهون شيئا”

عاد الناخب الوطني السابق “وحيد حليلوزيتش” لهوايته المُفضلة في “القصف المُباشر” لمنتقديه الذين كانوا بكثرة خلال فترة عمله مع الجزائر.

وقال “الكوتش فاهيد” لموقع “غول” :”أنا لا أحب الإنتقاد، عندما وصلت للجزائر تعرضت للكثير من النقد، من المُحللين والإعلاميين وغيرهم”.

وأضاف :”مُشكلتي كانت مع من يعتقدون بأنه مُختصون في كرة القدم، هم في واقع الأمر غير مُختصين في أي شيء”.

يذكر بأن التقني البوسني تعرض للإنتقاد بعد فشل أشباله خلال الكان 2013، ليُحقق الإجماع بعد الإنجاز التاريخي في مونديال 2014.