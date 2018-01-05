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حليلوزيتش :”سأغادر اليابان بعد المونديال والأبواب مفتوحة للجميع”

الرياضة
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حليلوزيتش :”سأغادر اليابان بعد المونديال والأبواب مفتوحة للجميع”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد الناخب الوطني الأسبق، وحيد حليلوزيتش، بأنه سيُغير الأجواء بعد كأس العالم القادمة بروسيا، وبأنه يترك كل الخيارات مُتاحة أمامه.

وصرح البوسني لموقع “غول” في نُسخته الفرنسية :”بعد مونديال 2018 سأغادر اليابان، أين سأذهب؟ لا أدري، كل الخيارات مفتوحة أمامي”.

وأضاف :”هذه المرة أريد التفكير جيدا، قبل إتخاذ أي قرار، وأتمنى أن أشرف على منتخب أو ناد يستهدف التتويج بالألقاب”.

وبخصوص عودته للخضر:”أحتفظ بذكرى جميلة عن تجربتي مع الجزائر، وسأفكر  مليا قبل خُطوتي القادمة، وفي كرة القدم كل شيء ممكن”.

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