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“حليلوزيتش” غاضب وسيناريو “الجزائر” يتكرر مع “نانت”!

الرياضة
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“حليلوزيتش” غاضب وسيناريو “الجزائر” يتكرر مع “نانت”!
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر الناخب الوطني الأسبق، وحيد حليلوزيتش، عن غضبه الشديد من إدارة نادي “نانت” الفرنسي، بعد قيامها بخيانته، حسب وجهة نظره.

وهدد التقني البوسني برمي المنشفة، بسبب قيام الرئيس “فالديمار كيتا” ببيع هدافه “إيمليانو سالا” لـ”كارديف” دون إستشارته بخصوص هذه الصفقة.

وإعتبر “الكوتش فاهيد”، بأنه تعرض للطعن مُهددا برمي المنشفة، في سيناريو مُشابهه لذلك الذي عاشه عندما كان على رأس “الخضر”.

ويتذكر الجميع بأن صاحب الـ66 عاما، قرّر مُغادرة “الأفناك”، قبل مونديال 2014، عندما قام رئيس “الفاف” حينها، محمد روراوة، بخداعه.

وقام “الحاج” في تلك الفترة بجلب “كريستيان غوركوف” لمركز “سيدي موسى”، وتفاوض معه، رغم أن “حليلوزيتش” كان لايزال في منصبه.


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