حليلوزيتش في “حداد”!

غاب الناخب الوطني الأسبق، “وحيد حليلوزيتش”، عن المُباراة التي جمعت بين ناديه “نانت” ونظيره “باريس سان جيرمان” بسبب “فاجعة” أسرية.

وتنقل التقني المُخضرم بشكل سريع لبلاده البوسنة، من أجل التواجد رفقة عائلته والتي عاشت “الحداد”، وفقا لتقارير إعلامية فرنسية مُختلفة.

ويعيش “الكوتش فاهيد”، أسابيع مُعقدة مؤخرا، بسبب مشاكله الكثيرة مع إدارة “الكناري”، والتي تتجه للتخلي مُباشرة بعد نهاية الموسم الجاري.

ورغم الصعوبات التي إعتضرته، فإن “محبوب الجزائريين”، تمكن من النجاح في مهمته بقيادة فريقه لضمان البقاء في “الليغ 1” رسميا.