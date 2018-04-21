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حليلوزيتش :”لا أفهم ماحدث لي وسأدافع عن شرفي”

الرياضة
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حليلوزيتش :”لا أفهم ماحدث لي وسأدافع عن شرفي”
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر “وحيد حليلوزيتش” في قمة الغضب، بعد وصوله في الساعات القليلة الماضية لمدينة “طوكيو” بغرض ترسيم فسخ عقده مع اليابان.

وصرح البوسني لوسائل الإعلام اليابانية :”أنا سعيد كالعادة بالتواجد في اليابان، ولكني هنا هذه المرة لأدافع عن شرفي، وفهم ماحدث”.

ليُضيف :”أشعر بأنه تم إلقائي في القمامة وكأني لاشيء، وأنا هنا لأدافع عن نفسي، والحصول على تفاصيل أكثر بخصوص وضعيتي”.

وكان “الكوتش فاهيد” منفعلا كثيرا ومُرتديا لنظارات سوداء بغرض إخفاء ملامح وجه المتأثر بالصدمة الكبيرة التي تعرض لها بعد إقالته.

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