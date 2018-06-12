حليلوزيتش لـ “النهار”: «أحيي كل الجزائريين ومن دواعي سروري أنهم يريدون عودتي»!

أكد الناخب الوطني السابق وحيد حليلوزيتش، أنه على دراية بأن اسمه متداول بقوة في الجزائر، لخلافة الناخب رابح ماجر على رأس العارضة الفنية للخضر.

وطلب منا إبلاغ تحيته إلى كل الجزائريين رافضا الخوض في قضية أي اتصال من “الفاف” أو الحديث عن عودته إلى تدريب زملاء براهيمي.

ولم يتردد المدرب البوسني في الرد على اتصال «النهار» رغم أنه كان يقود سيارتهوبدا شغوفا بالحديث إلى الجزائريين.

وقال: «لا يمكن أن أقول شيئا لا توجد معلومة»، وأضاف: «نعم سمعت أن اسمي متداول في الجزائر وأن الجزائريين يريدونني، إنه من دواعي سروري، لكن لا يمكن الرد حاليا على أي شيء وأحيي كل الجزائريين».

إلى ذلك، يتلقى المدرب البوسني الكثير من الاتصالات من الأنصار الجزائريين لمطالبته بالعودة إلى تدريب الجزائر وإعادة الروح إلى محاربي الصحراء، لكنه لم يحسم بعد مصيره، حيث سبق له وأن أكد أنه يملك عدة عروض.