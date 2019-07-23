حليلوزيتش مُندهش لوضعية “سليماني” و”براهيمي”

إعتبر الناخب الوطني الأسبق “وحيد حليلوزيتش”، بأن تحول ياسين براهيمي وإسلام سليماني للاعبين إحتياطيين مع “الخضر” له معانٍ ودلائل كثيرة.

وصرّح لأحد الصحف البوسنية :”عندما تُشاهد بأن لاعبين مثل براهيمي وسليماني لا يُشاركان فهذا يظهر مدى القوة التي وصلها الفريق”.

وأوضح “الكوتش” بأنه لم يكن يتصور منذ سنوات قليلة بأن يتحول هذان اللاعبان، لمجرد بديلين في فترة وجيزة.

وواصل :”عناصر مثل رامي بن سبعيني وإسماعيل بن ناصر، لم يكونا في تشكيلتي، وقدما مُستويات كبيرة في كأس إفريقيا الأخيرة”.

أوضح المُدرب الحالي لنادي “نانت” بأنه تابع نهائي “الكان” بين الخضر وأسود التيرانغا، وشجع الجزائر من أجل تحقيق اللقب القاري.