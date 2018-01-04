حليلوزيتش :”هذا سبب رحيلي عن الجزائر في 2014..”

كشف الناخب الوطني الأسبق “وحيد حليلوزيتش”، بأنه لم يكن ينوي وبأي شكل من الأشكال الإستمرار مع “الخضر” بعد مونديال 2014.

وصرح البوسني قائلا لموقع “غول” في نُسخته الفرنسية:”لقد قررت الرحيل عن الجزائر، حتى قبل انطلاق نهائيات كأس العالم بالبرازيل”.

وأضاف :”لم أكن راضيا عن تصرفات المسؤولين”. وألمح “الكوتش” عدم تقبله لقيام روراوة بجلب “غوركوف” رغم أنه كان لايزال شاغلا لمنصبه.

وختم مُدرب اليابان:”الشعب، ومُسيرو الفاف والسياسيون عملوا المُستحيل بعدها من أجل بقائي، ولكني اتخذت قراري ولم أرغب في التراجع عنه”.