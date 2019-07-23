حليلوزيتش :”هذا هو سرّ نجاح بلماضي مع الخضر”

أشاد الناخب الوطني الأسبق “وحيد حليلوزيتش” بنظيره “جمال بلماضي”، بعدما قاد مُحاربي الصحراء لتحقيق كأس إفريقيا 2019 على الاراضي المصرية.

وقال “الكوتش فاهيد” لجريدة “سبورت نوفوستي” البوسنية :”المُنتخب كان مُنهارا بعدما تركته، ولكن بلماضي عرف كيفية إعادة المنتخب الى الواجهة”.

وواصل :”بلماضي يعرف عقلية اللاعبين الجزائريين، لأنه جزائري، وهو الامر الذي صنع الفارق وأعطى نتائج فورية ومُباشرة، فوق أرضية الميدان”.

وختم :”أنا سعيد بما حققه الجزائريون، لأنني أمتلك علاقة رائعة معهم، وفرحت بصور إحتفالاتهم في بلادهم وفي فرنسا هذه الأيام”.