حليلوزيتش :”هكذا ضعيت الجزائر فُرصة لعب نهائي المونديال”

إعتبر الناخب الوطني الأسبق “وحيد حليلوزيتش” بأن الجزائر، ضيعت فُرصة لاتعوض لدخول تاريخ كل القدم العالمية خلال مونديال 2014 بالبرازيل.
وقال :”خلال تلك الدورة، وصلنا لمرحلة مُتقدمة من التحكم في الأمور التكتيكية والفنية، وأصبحت لدينا ثقة كاملة في قدراتنا ومؤهلاتنا”.
وأضاف :”يمكن أن تعتبروا ما أقوله جنونا، ولكننا لو نجحنا في تجاوز ألمانيا، فإننا كنا سنتأهل للمُباراة النهائية بكل تأكيد”.
ليختم :”المجموعة كسبت روحا فريدة من نوعها، لقد كنا قادرين على تحقيق المُحال، ولكننا للأسف إنهزمنا أمام بطل العالم، ألمانيا”.
التعليقات (1)
لماذا لا يعترف أن سبب الهزيمة أمام ألمانيا هي تغييرلته المتأخرة لغاية نهاية الشوط الثاني رغم صيام العديد من اللاعبين و التغييرات في منتصف الشزط الثاني للناخب الألماني في وسط الميدان بإقحام خضيرة .
كما أنّ الهزيمة أمام بلجيكا كان في تعنته في التشكيلة. و النتيجة كانت في اللقائين الآخرين بتشكيلة الـ40 مليون مدرب (جزائري)على الأنترنيت.