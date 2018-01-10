حليلوزيتش :”هكذا ضعيت الجزائر فُرصة لعب نهائي المونديال”

إعتبر الناخب الوطني الأسبق “وحيد حليلوزيتش” بأن الجزائر، ضيعت فُرصة لاتعوض لدخول تاريخ كل القدم العالمية خلال مونديال 2014 بالبرازيل.

وقال :”خلال تلك الدورة، وصلنا لمرحلة مُتقدمة من التحكم في الأمور التكتيكية والفنية، وأصبحت لدينا ثقة كاملة في قدراتنا ومؤهلاتنا”.

وأضاف :”يمكن أن تعتبروا ما أقوله جنونا، ولكننا لو نجحنا في تجاوز ألمانيا، فإننا كنا سنتأهل للمُباراة النهائية بكل تأكيد”.

ليختم :”المجموعة كسبت روحا فريدة من نوعها، لقد كنا قادرين على تحقيق المُحال، ولكننا للأسف إنهزمنا أمام بطل العالم، ألمانيا”.