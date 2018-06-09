حليلوزيتش “يبيع غالي” ويطلب ملياري سنتيم شهريا!

مساعي التفاوض معه تبعث من طرف عضو في المكتب الفيدرالي

وضعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، المدرب البوسني وحيد حليلوزيتش كأولوية لخلافة الناخب الوطني رابح ماجر، الذي ستتخلى عن خدماته بشكل رسمي يوم 24 جوان، من خلال إنهاء مهامه من على رأس العارضة الفنية للخضر.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» أن الفاف تعتبر مدرب اليابان السابق الخيار الأمثل لإخراج المنتخب الجزائري من الدوامة التي دخل فيها، بحكم معرفته لبيت الخضر ولاعبيه، بالإضافة إلى استجابتها لمطالب الجماهير الجزائرية التي تعالت أصواتها في الفترة الأخيرة بطلبها عودة المدرب الذي قاد زملاء براهيمي إلى دخول تاريخ الكرة الجزائرية، بالمرور إلى الدور الثاني من كأس العالم لأول مرة، خلال مونديال البرازيل.

لكن حسب المصادر نفسها فإن الفاف ستجد منافسة قوية على خدمات حليلوزيتش الذي يملك عروضا كثيرة وقد تكون أحسن من الجانب المادي من عرض الفاف، بحكم أن راتبه رفقة طاقمه لا يقل عن 3 ملايير سنتيم، وقالت المصادر نفسها إن نادي نانت الفرنسي يتفاوض مع حليلوزيتش ويريده ضمن مشروعه، حيث يصر رجل الأعمال ورئيس الفريق «كيتا» على التعاقد معه.

وسيتضح بشكل كبير غدا الأحد ما إذا كان حليلوزيتش سيعود إلى فريقه الذي تألق فيه كلاعب، أو الإبقاء على فرص إشرافه على زملاء محرز من جديد، في الوقت الذي قالت فيه مصادر أخرى إن حليلوزيتش متردد في فكرة العودة إلى الجزائر، مما جعله يطرح شروطا تعجيزية عند الاتصال به من طرف أحد أعضاء المكتب الفيدرالي في وقت سابق، أين طلب مبلغ 150 ألف يورو، أي ما يفوق ملياري سنتيم.