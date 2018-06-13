حليلوزيتش يرد على الفاف..الأموال لا تهمني أريد مشروع جيد فقط

أكد المدرب البوسني وحيد حليلوزيتش أنه يمتلك العديد من العروض المغرية على مكتبه من أجل الإشراف على لعارضة الفنية لعدة منتخبات.

وأجرى الناخب الوطني السابق وحيد حاليلوزيتش حوارا مطولا مع موقع 24ساتا الكرواتي تحدث من خلاله عن حظوظ المنتخب الكرواتي خلال مونديال روسيا.

وفيما يخص إمكانية عودته إلى المنتخب الجزائري بعد إستبعاده من منتخب اليابان قال حليلوزيتش:

“أملك العدي من العروض فوق مكتبيلكن بصراحة انا متعب ومحبط بعض الشئ بعد مل الأحداث التي حدثت في اليابان، لقد كان بمقدوري أن آقود هذا المنتخب خلال مونديال روسيا، لقد عملنا على أكمل وجه، وأحرزنا تقدما كبيرا، وكنا في صدارة المجموعة..الآن أريد أن أرتاح قليلا ثم أنظر إلى المستقبل”.

وبخصوص العرض المالي الذي يشترطه حليلوزيتش من أجل قيادة المنتخبات قال حليلوزيتش: “أنا مهتم فقط بالمشاريع التي تملك الجودة، ولست مهتما بالأموال، فأنا أريد مشروعا جيدا فقط، وبيئة محترمة يمكنني العل فيها بشكل طبيعي”.