“حليلوزيتش” يرفض “فريق القلب” ويفتح الباب للجزائر!

لن يُشرف الناخب الوطني الأسبق “وحيد حليلوزيتش” نادي “نانت”، بعد ترسيم إدارة هذا الأخير للبرتغالي “ميغييل كاردوزو” مُدربا جديدا لها.

وجاءت هذه الخطوة لتفتح أبواب “الخضر”، من جديد، أمام “الكوتش فاهيد”، والذي رفض الإلتحاق بـ”الكناري”، رغم العرض المُغري المُقدم له.

ولايزال التقني البوسني على “رادار” الفاف، والتي تُحاول في الفترة الماضية حسم الأمور معه، تحسبا لإعادته للجزائر لتعويض، رابح ماجر.

ولن تكون مهمة إدارة زطشي في الحصول على خدمات المُقال من اليابان مؤخرا، بالسهلة نظرا لشروطه التعجيزية من الناحية المادية.