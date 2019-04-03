“حليلوزيتش” يستحضر صمود الخضر أمام ألمانيا

الرياضة
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“حليلوزيتش” يستحضر صمود الخضر أمام ألمانيا
بقلم إسماعيل عشاش

أكد “وحيد حليلوزيتش”، بأنه يؤمن بإمكانية تجاوز ناديه “نانت” للعملاق “باريس سان جيرمان”، في نصف نهائي كأس فرنسا، اليوم الأربعاء.

وإستحضر البوسني، المُباراة التاريخية لـ”الخضر” أمام “المانشافت” الألمانية في مونديال 2014 بالبرازيل، مُعتبرا بأن كل شيء ممكن في كرة القدم.

وصرّح “الكوتش” قائلا لقناة “RMC SPORT” :”لدي قناعة بقدرتنا على التأهل، فالجزائر كانت على بعد خطوات من تجاوز بطل العالم”.

وأردف :”من كان يعتقد بأن “البي أس جي”، سيتعرض للإقصاء في رابطة الأبطال الأوروبية أمام “مانشستر يونايتد”، هذا يمنحنا الأمل”.


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