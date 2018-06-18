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حليلوزيتش يصدم الجزائريين ويكشف حقيقة عودته!!

الرياضة
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حليلوزيتش يصدم الجزائريين ويكشف حقيقة عودته!!
بقلم إسماعيل عشاش

كشف الناخب الوطني الأسبق “وحيد حليلوزيتش”، عدم تلقيه لأي مُقترح رسمي من طرف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، للعودة لصفوف “الخضر”.

وقال البوسني في تصريحات لجريدة “أوسلوبودنجي” :”سمعت الكثير من الأخبار بخصوص عودتي للجزائر، ولكني لم أتحصل على أي عرض رسمي”.

وواصل :”في الوقت الحالي لايُمكنني منح تفاصيل أكثر، وأفضل الإستفادة من الراحة التي أتواجد فيها، وبعدها سيكون لكل حادث حديث”.

وختم :”أنا سعيد للمكانة التي أمتلكها لدى الجزائريين لحد الساعة، ولكن الواقع واضح، والفاف لم تقم بربط أي إتصال بي”.

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