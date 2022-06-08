حليلوزيتش يصدم المغاربة بقرار مفاجئ قبل الموعد الهام

صدم مدرب المغرب وحيد حليلوزيتش الجميع بإلغاء الندوة الصحفية قبل الموعد الهام غدا أمام جنوب افريقيا على ملعب مولاي عبد الله بالرباط في تصفيات كان كوت ديفوار.

وفاجأ قرار التقني البوسني الجمهور والإعلام المغربي. بذات القرار دون تقديم أي أسباب لإلغاء الندوة.

كما قال موقع “le 360 sport” المغربي. أن القرار المفاجئ قد يتسبّب في تدخل الفيفا. التي قد تعاقب الإتحاد المغربي ماليا بسبب خرق البروتوكول المتعارف عليه.

وتشير كل المعطيات إلى المدرب الأسبق للمنتخب الجزائري قد يغادر منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة.

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