حليلوزيتش يضع الخضر في قائمة المرشحين للتتويج بـ”الكان”

وضع مدرب المنتخب الوطني السابق، وحيد حليلوزيتش، تشكيلة الخضر الحالية، ضمن قائمة المنتخبات المرشحة للتألق في كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وفي تصريحات خص بها قناة “الحياة” المصرية، ونقلها موقع “بطولات” المصري. سئل البوسني، عن توقعاته لنهائيات الـ “كان” المقرر انطلاقها يوم الـ 13 جانفي 2024.

ورد مدرب الخضر السابق: “ستكون رائعة وشيقة جدا، الكثير من الفرق قادرة على الفوز. أولا كوت ديفوار الذين سيلقون دعما من الجماهير”.

مضيفا: “يوجد الجزائر والسنغال والمغرب ومصر، ويمكن أن نقول نيجيريا دائما لديهم فريق جيد ولكن ليس لديهم حظ، ويوجد الكاميرون، كثير من المنتخبات يمكنها التتويج باللقب”.