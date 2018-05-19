حليلوزيتش يفتح الأبواب أمام “الفاف”!!

كشف “وحيد حليلوزيتش” بأنه سيكون مُتحمسا لفكرة العودة للعمل مع أحد المُنتخبات الوطنية، فاتحا الأبواب أمام “الفاف” وغيرها للتفاوض معه.

وقال في هذا الشأن :”صحيح أن الخبر إقالتي نزل كان صادما، ولكن الرغبة في العمل لاتزال مُتجددة، ومُتحمس لدارسة المُقترحات”.

وعن العروض التي وصلته منذ رحيله الرسمي عن اليابان، ردّ :”تلقيت قُرابة عشر إتصالات لحد الساعة مُعظمها من مُنتخبات وطنية”.

وختم “الكوتش” بالإشارة لعدم بحثه عن الأموال بل عن المشروع الرياضي، مؤكدا إستعداده لرفع التحدي في الفترة القادمة.

وكانت الجماهير الجزائرية “حالمة” برؤية أسطورة “نانت” يعود لـ”الخضر” وتعويض “رابح ماجر” الذي لايُحقق الإجماع لدى الرأي الكروي المحلي.