حليلوزيتش يقوم بخطوة حاسمة!!

سيقوم الناخب الوطني الأسبق،”وحيد حليلوزيتش” بعقد ندوة صحفية يوم الـ27 من الشهر الجاري لوضع النقاط على الحروف بخصوص وضعيته الحالية.

وحسب وسائل الإعلام اليابانية، فإن “الكوتش” الذي وصل بداية الأسبوع لمدينة “طوكيو” لاينوي السكوت، بل الرد وبقوة على إقالته الأخيرة.

وأشارت ذات المصادر، بأن البوسني لايزال غير مُصدق للسيناريو الذي يعيشه والذي سيجبره على تضييع فُرصة المُشاركة في المونديال القادم.

ويترقب الجميع الخرجة الإعلامية لصاحب الـ65 عاما، والتي ستكون نارية لا محالة نظرا للطريقة المُهينة التي عومل بها من طرف “الساموراي”.