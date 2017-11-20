حليلوزيتش يُساند ماجر !!

سار الناخب الوطني الأسبق، وحيد حليلوزيتش، في نفس نهج الناخب الحالي، رابح ماجر فيما يخص طريقة اختيار اللاعبين على المُستوى الدولي.

وأكد التقني البوسني في تصريحات لجريدة “لوباريزيان”، بأن المنتخب مُغاير للنادي، مما يجعل الأولوية للاعب الأنسب لا اللاعب الأكثر موهبة.

وقال مُدرب اليابان :”في المنتخب لا نختار دائما الأحسن، بل الأنسب لإيجاد التوازن، وذلك رغم علمنا بأن ذلك سيُحدث بلبلة”.

وجاءت خرجة “الكوتش فاهيد” لتُساند طريقة صاحب الكعب الذهبي، والذي قام على سبيل المثال بالتخلي عن فيغولي وتعويضه بفرحات.

وكان أسطورة “الخضر”، أكد مؤخرا بأنه يستدعي العناصر التي تتماشى مع خُطته وإن كانت أقل موهبة من أخرى قام باستبعادها.