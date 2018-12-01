“حليلوزيتش” يُصّر على هداف “الخضر”!

يواصل الدولي الجزائري، بغداد بونجاح لفت أنظار أندية “الليغ1” الفرنسية، فبعد كل من “مارسيليا” و”ليل”، جاء الدور الآن على “نانت”.

وأشار موقع ” jeunesfooteux” بأن الناخب الوطني الأسبق “وحيد حليلوزيتش”، مُهتم كثيرا بإستقدام هداف مُحاربي الصحراء، خلال الميركاتو الشتوي الداخل.

ويرى “الكوتش” بأن نجم السد، سيفرض نفسه مع “الكناري” بكل سهولة، خاصة في حالة رحيل رأس الحربة الأساسي “إيمليانو سالا”.

ويُقدم إبن الباهية وهران، بداية موسم خارق للعادة بتسجيله لـ23 هدفا كاملا في الدوري القطري، إضافة لتألقه اللافت مع “الخضر”.