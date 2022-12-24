حليلوزيتش يفتح النار على الجامعة المغربية :”لقد انتزعوا كرامتي.. لن أسامحهم “

فتح مدرب منتخب المغرب سابقا وحيد حليلوزيتش النار على الجامعة المغربية لكرة القدم و رئيسها فوزي لقجع بعد صمت طويل.

وقال حليلوزيتش في تصريح له نقلته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم عن إقالته المفاجأة: “لقد انتزعوا كرامتي. لا أستطيع أن انسى تلك الخطوة، و لن أسامحهم، لأنه كان من الواجب أن تنتهي مسيرتي التدريبية بشكل أفضل”.

وأضاف المدرب الأسبق للمنتخب الوطني الجزائري “حرموني من أهم لحظة في تاريخي التدريبي”.

يذكر. أن التقني البوسني كان قريبا جدا من تنشيط مونديال قطر، بعدما اهل المنتخب المغربي لذلك، قبل أن تفاجئه الجامعة المغربية بإقالته و تعيين المدرب وليد الركراكي على رأس العارضة الفنية.

<a href=”https://www.ennaharonline.com/apps/”><img class=”wp-image-1039349 size-full” src=”https://www.ennaharonline.com/wp-content/uploads/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-23-at-14.37.05.jpeg” alt=”إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور” width=”629″ height=”142″ /></a> إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]