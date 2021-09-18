حليمة بولند تفاجئ جمهورها بعد عمليات تجميل جديدة ـ

فاجأت الإعلامية الكويتية حليمة بولند متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها بملامح مختلفة عن السابق بعد خضوعها لعمليات تجميل جديدة.

وظهرت الاعلامية المثيرة للجدل في المقطع من داخل سيارتها وراحت تتحدث مع متابعيها الذين لم يتمكنوا من النظرة الأولى معرفتها. بل كان صوتها وطريقة كلامها دليلهم لهويتها، خاصة بعد التغيّر الكبير في شكلها، حيث باتت كأنها شخص آخر.

ويبدو أن حليمة خضعت لعمليات تجميل جديدة ساهمت في نفخ خدودها ورفعها الى الأعلى وقامت بتغيير شكل ذقنها ليبدو على شكل تكساس الشهيرة. كذلك غيّرت تسريحة ولون شعرها فبدت مختلفة تماماً

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb