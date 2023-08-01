قناة النهار حليم ومنال.. قصة تضحية زوجان إنتهت ببيع قارورات الماء بقلم قناة النهار نشر في 01 أوت 2023 - 13:27 شارك غرِّد أرسل 84 0 حليم ومنال.. قصة تضحية زوجان إنتهت ببيع قارورات الماء إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9oQ7f اقرأ أيضا طالع هابط : النوي يحيى والي ولاية البويرة ويشكره على كل ماقام به بعد الحرائق التي مست الولاية قناة النهار 30 جويلية برج بوعريريج / للوقاية من حر الصيف .. مساعي لغرس مختلف أنواع الأشجار بالشوارع قناة النهار 14 جويلية شاهد.. نقاش ساخن بين مسؤول بمديرية التجارة و تاجر مكيفات هوائية بسبب الأسعار الجنونية قناة النهار 26 جويلية العالم يعيش صيف غير مسبوق..تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية قناة النهار 23 جويلية مشاهد مباشرة من البويرة..الحراـ.ـئق تلتهم الغطاء النباتي قناة النهار 24 جويلية طالع هابط: تجار قطع الغيار بتبسة يناشدون رئيس الجمهورية بتخفيف قانون الشعاع الجمركي قناة النهار 11 جويلية غلیزان : محمد الأمين بن قداش يحظى باستقبال رسمي من طرف السلطات الولائية قناة النهار 19 جويلية والدة صاحب أعلى معدل في البكالوريا.. محمد كان يفضل كل المواد ويتلقى الدروس مع الاستاذ وحده قناة النهار 30 جويلية صريح جدا: هكذا كانت أجواء فرحة التلاميذ الناجحين في شهادة البكالوريا .. قناة النهار 18 جويلية وهران: الجات سكي .. خطر يهدد المصطافين قناة النهار 31 جويلية