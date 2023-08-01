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قناة النهار

حليم ومنال.. قصة تضحية زوجان إنتهت ببيع قارورات الماء

بقلم قناة النهار
حليم ومنال.. قصة تضحية زوجان إنتهت ببيع قارورات الماء
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حليم ومنال.. قصة تضحية زوجان إنتهت ببيع قارورات الماء

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